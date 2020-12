Milan, grandi manovre: tre colpi da sogno per lo scudetto, ecco gli obiettivi di Maldini (Di domenica 27 dicembre 2020) Il rischio per il Milan è farsi ingolosire dal primo posto in campionato e cambiare una strategia che, quel primo posto, l'ha portato in dote. Tradotto: sul mercato di gennaio, ignorare i giovani che costano di più, e difficilmente si muovono, e rinforzare la rosa con qualche esperto, magari in esubero e quindi probabilmente acquistabile a prezzo di saldo. Invece l'idea di Maldini e compagnia è completare la rosa con tre nuovi ragazzi di belle speranze, in linea con tutti gli ultimi arrivati esclusi Ibrahimovic (39 anni), Kjaer (31) e Tatarusanu (34), da posizionare sulla spina dorsale della formazione, là dove c'è più carenza. E quindi al centro della difesa, del centrocampo e dell'attacco. Fuori i nomi, uno per reparto: Simakan, ventenne dello Strasburgo, è il prescelto per la retroguardia; Soumaré, 21enne talento del Lille, l'ideale per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Il rischio per ilè farsi ingolosire dal primo posto in campionato e cambiare una strategia che, quel primo posto, l'ha portato in dote. Tradotto: sul mercato di gennaio, ignorare i giovani che costano di più, e difficilmente si muovono, e rinforzare la rosa con qualche esperto, magari in esubero e quindi probabilmente acquistabile a prezzo di saldo. Invece l'idea die compagnia è completare la rosa con tre nuovi ragazzi di belle speranze, in linea con tutti gli ultimi arrivati esclusi Ibrahimovic (39 anni), Kjaer (31) e Tatarusanu (34), da posizionare sulla spina dorsale della formazione, là dove c'è più carenza. E quindi al centro della difesa, del centrocampo e dell'attacco. Fuori i nomi, uno per reparto: Simakan, ventenne dello Strasburgo, è il prescelto per la retroguardia; Soumaré, 21enne talento del Lille, l'ideale per la ...

AleJhadiner : @acmilan siete stati grandi, questo video è strappa lacrime. Oh Milan mio, chi se le scorderà più quelle calde ser… - paolo07665867 : @Joeshus @pisto_gol @Cris69barco @andrea070767 Il ciclo di Mancini comincio con la juve in b e il Milan penalizzato… - Milannews24_com : Ruiu: «Boban ha grandi meriti nella costruzione di questo Milan da primato» - sportli26181512 : Ibrahimovic: 'Ho giocato in tanti club, ma il Milan è il top of the top': Intervistato da Sportweek, Zlatan Ibrahim… - pisto_gol : @Joeshus @Cris69barco @andrea070767 Negli anni 2000 il Milan ha vinto 2 Champions, il Bayern Monaco 3, il Barcellon… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan grandi Ibrahimovic cuore rossonero: "Al Milan mi sento a casa, è il top of the top" Goal.com Coronavirus: economisti ottimisti sul 2021, forte ripresa con distribuzione rapida vaccino

Milano, 27 dic. - (Adnkronos) - Il 2021 promette di essere un anno di solida ripresa per le principali economie mondiali. Dopo un 2020 nero per ...

Niguarda, le prime dosi di vaccino anti-Covid ai virologi «testimonial»

Sono arrivati domenica mattina alle 8 in punto all’ospedale Niguarda di Milano i 324 flaconi di vaccino ... ha spiegato Massimo Medaglia, direttore della farmacia dell’ospedale, 200 andranno ...

Milano, 27 dic. - (Adnkronos) - Il 2021 promette di essere un anno di solida ripresa per le principali economie mondiali. Dopo un 2020 nero per ...Sono arrivati domenica mattina alle 8 in punto all’ospedale Niguarda di Milano i 324 flaconi di vaccino ... ha spiegato Massimo Medaglia, direttore della farmacia dell’ospedale, 200 andranno ...