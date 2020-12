Milan, da Ibra al mercato: Gazidis fa il punto tra rinnovi e acquisti (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Milan è arrivato alla sosta di Natale da capolista, l’amministratore delegato Ivan Gazidis fa il punto della situazione sul mercato e sui rinnovi. “Non voglio porre limiti ai sogni di giocatori e tifosi”, così Gazidis a “La Gazzetta dello Sport” risponde ad Ibrahimovic e ai suoi propositi per lo scudetto. Il Milan, unica squadra imbattuta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilè arrivato alla sosta di Natale da capolista, l’amministratore delegato Ivanfa ildella situazione sule sui. “Non voglio porre limiti ai sogni di giocatori e tifosi”, cosìa “La Gazzetta dello Sport” risponde adhimovic e ai suoi propositi per lo scudetto. Il, unica squadra imbattuta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : #Maldini: “Il coraggio di questo #Milan mi rende felice. #Ibrahimovic è arrabbiato perché era vicino al rientro. Me… - Gazzetta_it : Intervista a #Gazidis: '#Milan senza limiti, come #Ibrahimovic. Il suo futuro lo decideremo assieme. #Pioli fa semb… - Gazzetta_it : #Ibra a 360°: '#Maradona l'unico più forte di me. Lo #Scudetto? Sarebbe il mio più bello' #Milan #Ibrahimovic… - BlkeYusuf : RT @AntoVitiello: #Maldini: “Il coraggio di questo #Milan mi rende felice. #Ibrahimovic è arrabbiato perché era vicino al rientro. Mercato?… - AndreaPropato : Nei prossimi giorni #Ibra effettuerà un nuovo controllo al polpaccio. Il #Milan non vuole accelerare però il rientr… -