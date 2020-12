Miglior Impianto Home Theatre da comprare

Leggi su navigaweb

(Di domenica 27 dicembre 2020) Se amiamo vedere i film e le serie TV in salotto, vi sarete sicuramente accorti che l'audio delle moderne Smart TV lascia molto a desiderare! Questo limite è dovuto al poco spazio disponibile nei moderni TV a schermo piatto, dove le casse integrate sono spesso molto piccole e non hanno abbastanza spazio per suonare correttamente, tagliando i bassi e offrendo una resa davvero poco convincente. Se vogliamo quindi godere di un audio di qualità elevata quando guardiamo film in salotto o quando giochiamo ad una console consigliamo di puntare su una soluzionemoderna e accattivate, così da avere tutte le casse necessarie ed un audio avvolgente. Scopriamo in questa guida le caratteristiche che deve possedere un buonaudio e i quali sono ii modelli...