Mi hanno sputato nel milkshake: stasera su Rai3 e RaiPlay l'episodio pilota della serie (Di domenica 27 dicembre 2020) Debutta stasera su Rai3, in seconda serata alle 00:35, ed è già in streaming su RaiPlay, Mi hanno sputato nel milkshake, l'episodio pilota della serie omonima. Arriva stasera su Rai3, alle 00:35, Mi hanno sputato nel milkshake, il pilota di serie scritto da Carolina Cavalli, vincitore del Premio Solinas Experimenta serie, in collaborazione con Rai Fiction. Mi hanno sputato nel milkshake - prodotto da Rai Fiction, Premio Solinas e Tapeless Film con la regia di Beppe Tufarulo e Carolina Cavalli - racconta in modo ironico e contemporaneo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 dicembre 2020) Debuttasu, in seconda serata alle 00:35, ed è già in streaming su, Minel, l'omonima. Arrivasu, alle 00:35, Minel, ildiscritto da Carolina Cavalli, vincitore del Premio Solinas Experimenta, in collaborazione con Rai Fiction. Minel- prodotto da Rai Fiction, Premio Solinas e Tapeless Film con la regia di Beppe Tufarulo e Carolina Cavalli - racconta in modo ironico e contemporaneo ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mi hanno sputato nel milkshake: stasera su Rai3 e RaiPlay l'episodio pilota della serie… - Lucia22634457 : RT @IngegnerCarla: Prima delle foto, memo: - Rai3, ore 21.35 #LinoGuanciale e #ElenaSofiaRicci in 'Ricomincio da RaiTre' (manca solo AM al… - The_Princess__K : RT @IngegnerCarla: Prima delle foto, memo: - Rai3, ore 21.35 #LinoGuanciale e #ElenaSofiaRicci in 'Ricomincio da RaiTre' (manca solo AM al… - IngegnerCarla : Prima delle foto, memo: - Rai3, ore 21.35 #LinoGuanciale e #ElenaSofiaRicci in 'Ricomincio da RaiTre' (manca solo A… - danielepasotti3 : RT @zorzidramaqueen: Comunque penso che i gregorelli hanno superato le bimbe di GDL come fandom più odioso nella storia dei reality ALMENO… -