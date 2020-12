Meteo Verona prevista neve

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 27 dicembre 2020)Ilsuavrà condizionipeggioramento, con una giornata di lunedì caratterizzata da basse temperature e precipitazioni inizialmente nevose. Soffierà piuttosto forte il vento con raffiche consistenti. In seguito della settimana sarà caratterizzato da una spiccata variabilità atmosferica, con temperature tutto sommato prossime alla media. Lunedì 28: coperto con pioggia e, molto ventoso a tratti. Stima Pioggia e8 mm/cm. Temperatura da 1°C a 5°C. Pressione atmosferica media: 989 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Nord-Est 15 Km/h, raffiche massime 64 Km/h. Zero Termico: circa 700 metri. Martedì 29: molto nuvoloso con rovesci. Stima Pioggia 4 mm. Temperatura da 0°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 995 hPa, ...