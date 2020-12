Meteo Torino, arriva la neve, seguono gelate (Di domenica 27 dicembre 2020) Meteo Torino Il Meteo su Torino vedrà un irrigidimento del clima, infatti per tutta la settimana si avranno gelate notturne, con temperature diurne abbastanza basse, ma non eccessivamente inferiori dalla media climatica della città. C’è da segnalare che cadrà la neve nelle prime ore di lunedì, ma su Torino non sarà un’abbondante nevicata. Una novità invece appare per i primi giorni del 2021, tuttavia da confermare per ora si potrebbe verificare una nevicata più copiosa sabato 2 gennaio. Avremo modo di confermarlo. Lunedì 28: nuvoloso con neve. Stima neve 4 cm. Temperatura da -1°C a 3°C. Pressione atmosferica media: 989 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 23 Km/h. Zero Termico: circa 500 ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 dicembre 2020)Ilsuvedrà un irrigidimento del clima, infatti per tutta la settimana si avrannonotturne, con temperature diurne abbastanza basse, ma non eccessivamente inferiori dalla media climatica della città. C’è da segnalare che cadrà lanelle prime ore di lunedì, ma sunon sarà un’abbondante nevicata. Una novità invece appare per i primi giorni del 2021, tuttavia da confermare per ora si potrebbe verificare una nevicata più copiosa sabato 2 gennaio. Avremo modo di confermarlo. Lunedì 28: nuvoloso con. Stima4 cm. Temperatura da -1°C a 3°C. Pressione atmosferica media: 989 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche massime 23 Km/h. Zero Termico: circa 500 ...

