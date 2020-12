METEO Italia. Arriva NEVE in pianura al Nord. Lungo periodo di maltempo (Di domenica 27 dicembre 2020) METEO SINO AL 2 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE A seguito dell’irruzione artica dei giorni di Natale e Santo Stefano, sta facendo ingresso una nuova imponente perturbazione Nord-atlantica, legata ad una potente area depressionaria a carattere freddo che sta mettendo radici sull’Ovest Europa ma abbraccia gran parte del Continente. Questa depressione non è altro che l’approfondimento di uno dei lobi del Vortice Polare. La tenuta del cuscino di aria fredda sulla pianura Padana è garanzia di precipitazioni che saranno nevose già da domenica notte e poi lunedì. Avremo nevicate persino localmente copiose in Piemonte, Lombardia, entroterra ligure, Emilia occidentale, inizialmente anche su alcuni settori del Triveneto. La NEVE non risparmierà i fondovalle alpini, anche qui abbondante. Il maltempo ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 dicembre 2020)SINO AL 2 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE A seguito dell’irruzione artica dei giorni di Natale e Santo Stefano, sta facendo ingresso una nuova imponente perturbazione-atlantica, legata ad una potente area depressionaria a carattere freddo che sta mettendo radici sull’Ovest Europa ma abbraccia gran parte del Continente. Questa depressione non è altro che l’approfondimento di uno dei lobi del Vortice Polare. La tenuta del cuscino di aria fredda sullaPadana è garanzia di precipitazioni che saranno nevose già da domenica notte e poi lunedì. Avremo nevicate persino localmente copiose in Piemonte, Lombardia, entroterra ligure, Emilia occidentale, inizialmente anche su alcuni settori del Triveneto. Lanon risparmierà i fondovalle alpini, anche qui abbondante. Il...

