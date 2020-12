METEO Italia. Arriva FORTE NEVE in pianura al Nord. E non finisce qui (Di domenica 27 dicembre 2020) METEO SINO AL 2 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE A seguito dell’irruzione artica dei giorni di Natale e Santo Stefano, sta facendo ingresso una nuova imponente perturbazione Nord-atlantica, legata ad una potente area depressionaria a carattere freddo che sta mettendo radici sull’Ovest Europa ma abbraccia gran parte del Continente. Questa depressione non è altro che l’approfondimento di uno dei lobi del Vortice Polare. La tenuta del cuscino di aria fredda sulla pianura Padana è garanzia di precipitazioni che saranno nevose già da domenica notte e poi lunedì. Avremo nevicate persino localmente copiose in Piemonte, Lombardia, entroterra ligure, Emilia occidentale, inizialmente anche su alcuni settori del Triveneto. La NEVE non risparmierà i fondovalle alpini, anche qui abbondante. Il maltempo entrerà nel vivo ad ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 dicembre 2020)SINO AL 2 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE A seguito dell’irruzione artica dei giorni di Natale e Santo Stefano, sta facendo ingresso una nuova imponente perturbazione-atlantica, legata ad una potente area depressionaria a carattere freddo che sta mettendo radici sull’Ovest Europa ma abbraccia gran parte del Continente. Questa depressione non è altro che l’approfondimento di uno dei lobi del Vortice Polare. La tenuta del cuscino di aria fredda sullaPadana è garanzia di precipitazioni che saranno nevose già da domenica notte e poi lunedì. Avremo nevicate persino localmente copiose in Piemonte, Lombardia, entroterra ligure, Emilia occidentale, inizialmente anche su alcuni settori del Triveneto. Lanon risparmierà i fondovalle alpini, anche qui abbondante. Il maltempo entrerà nel vivo ad ...

Corriere : Il maltempo in Italia Neve a Milano, acqua alta a Venezia - Corriere : Il maltempo in Italia Neve a Milano, acqua alta a Venezia - pcbassignana : RT @Allerta_Meteo: Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 28/12/2020, diramato dal @DPCgov il 27/12/2020 14:49 Ricevi… - Profilo3Marco : RT @infoitinterno: Neve in Italia: previsioni meteo per Milano, Torino e Sardegna. Acqua alta a Venezia - infoitinterno : Neve in Italia: previsioni meteo per Milano, Torino e Sardegna. Acqua alta a Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : METEO Italia Meteo: SANTO STEFANO BURRASCOSO, ROVESCI, TEMPORALI e NEVICATE su mezza ITALIA. L'EVOLUZIONE per le PROSSIME ORE iLMeteo.it Maltempo, scatta il piano neve di Rfi e Ferrovienord

Stando alle previsioni i gestori hanno attivato il piano d’emergenza che prevede la limitazione del servizio ferroviario su tutte le linee ...

METEO NAPOLI – Breve pausa dal MALTEMPO, forti PIOGGE in vista: ecco le previsioni

Ancora maltempo al sud, Napoli esclusa Con lo scivolamento della perturbazione artica verso i quadranti sudorientali, permangono sulle regioni meridionali del Paese dei disturbi di maltempo ?

Stando alle previsioni i gestori hanno attivato il piano d’emergenza che prevede la limitazione del servizio ferroviario su tutte le linee ...Ancora maltempo al sud, Napoli esclusa Con lo scivolamento della perturbazione artica verso i quadranti sudorientali, permangono sulle regioni meridionali del Paese dei disturbi di maltempo ?