Meteo – Diramato allerta meteo fiano ad arancione per nevicate abbondanti e vento forte

La settimana di capodanno si aprirà lunedì 28 dicembre con una giornata di maltempo in gran parte dell'Italia, accompagnata anche dall'arrivo della neve in molte zone di pianura al Nord. Maltempo in gran parte d'Italia e neve al Nord: il bollettino dell'allerta Per la giornata di lunedì 28 dicembre la Protezione Civile ha Diramato l'allerta fino ad arancione: MODERATA

La settimana di capodanno si aprirà lunedì 28 dicembre con una giornata di maltempo in gran parte dell’Italia, accompagnata anche dall’arrivo della neve in molte zone di pianura al Nord. Maltempo in g ...

Inizio settimana all’insegna di nubifragi e temporali: non mancherà la neve

Nubifragi e temporali con neve sugli Appennini. La protezione civile delle Marche ha diramato un’allerta meteo “gialla” per la giornata di domani (lunedì) prevedendo un inizio settimana all’insegna ...

Nubifragi e temporali con neve sugli Appennini. La protezione civile delle Marche ha diramato un'allerta meteo "gialla" per la giornata di domani (lunedì) prevedendo un inizio settimana all'insegna ...