“Messi non è tornato ad allenarsi perchè è infortunato alla caviglia”. Il comunicato del Barcellona (Di domenica 27 dicembre 2020) In queste ore si era scatenato il caso Messi che non aveva raggiunto il ritiro del Barcellona ed era rimasto in Argentina. A smontare il caso lo stesso club blaugrana che con un tweet ha affermato come Messi sia infortunato: “Lionel Messi sta completando il trattamento della sua caviglia destra. Il giocatore dovrebbe tornare ad allenarsi dopo la partita contro l’Eibar”, Così in un post sul proprio profilo twitter il Barcellona, sulle condizioni di salute di Leo Messi, rimasto a Rosario, in Argentina, nel giorno in cui il Barcellona ha ripreso gli allenamenti. MEDICAL ANNOUNCEMENT Leo Messi is completing the treatment for his right ankle.https://t.co/WXEXZ07cya pic.twitter.com/sBWEq81vgY — FC ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 dicembre 2020) In queste ore si era scatenato il casoche non aveva raggiunto il ritiro deled era rimasto in Argentina. A smontare il caso lo stesso club blaugrana che con un tweet ha affermato comesia: “Lionelsta completando il trattamento della suadestra. Il giocatore dovrebbe tornare addopo la partita contro l’Eibar”, Così in un post sul proprio profilo twitter il, sulle condizioni di salute di Leo, rimasto a Rosario, in Argentina, nel giorno in cui ilha ripreso gli allenamenti. MEDICAL ANNOUNCEMENT Leois completing the treatment for his right ankle.https://t.co/WXEXZ07cya pic.twitter.com/sBWEq81vgY — FC ...

