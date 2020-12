Messi: “Neymar torna al Barça? E come lo paghiamo, non ci sono soldi” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella lunga intervista rilasciata a La Sexta, Leo Messi ha parlato anche di Neymar e del suo possibile ritorno a Barcellona: “Sarà difficile portare giocatori perché la società bisogno di soldi e non ci sono soldi in questo momento di crisi. Ci sono molti giocatori importanti per competere ancora per tutto e ci sono quei giocatori che devi pagare molto. Credo che Neymar sia molto costoso. E come si paga il suo cartellino al PSG? Non è facile, sarà una situazione difficile per il nuovo presidente, se davvero vorrà prendere Neymar. Dovrà essere molto intelligente, ordinare tutto e fare tanti cambiamenti per farlo andare bene. Neymar vuole giocare con me? Parliamo di tanto in tanto anche con Suarez non ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella lunga intervista rilasciata a La Sexta, Leoha parlato anche die del suo possibile ritorno a Barcellona: “Sarà difficile portare giocatori perché la società bisogno die non ciin questo momento di crisi. Cimolti giocatori importanti per competere ancora per tutto e ciquei giocatori che devi pagare molto. Credo chesia molto costoso. Esi paga il suo cartellino al PSG? Non è facile, sarà una situazione difficile per il nuovo presidente, se davvero vorrà prendere. Dovrà essere molto intelligente, ordinare tutto e fare tanti cambiamenti per farlo andare bene.vuole giocare con me? Parliamo di tanto in tanto anche con Suarez non ...

