Messi: «Neymar al Barcellona… Come lo paghiamo?» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del possibile ritorno in blaugrana di Neymar nel corso di una lunga intervista ai microfoni de La Sexta Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del possibile ritorno in blaugrana di Neymar nel corso di una lunga intervista ai microfoni de La Sexta. «Sarà difficile portare giocatori perché non ci sono soldi. Ci sono molti giocatori importanti per combattere ancora per tutto e ci sono quei giocatori che devi pagare molto. Credo che Neymar sia molto costoso. E Come si paga il suo cartellino al PSG? Non è facile, sarà una situazione difficile per il nuovo presidente. Dovrà essere molto intelligente, ordinare tutto e fare tanti cambiamenti per farlo andare bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lionel, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del possibile ritorno in blaugrana dinel corso di una lunga intervista ai microfoni de La Sexta Lionel, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del possibile ritorno in blaugrana dinel corso di una lunga intervista ai microfoni de La Sexta. «Sarà difficile portare giocatori perché non ci sono soldi. Ci sono molti giocatori importanti per combattere ancora per tutto e ci sono quei giocatori che devi pagare molto. Credo chesia molto costoso. Esi paga il suo cartellino al PSG? Non è facile, sarà una situazione difficile per il nuovo presidente. Dovrà essere molto intelligente, ordinare tutto e fare tanti cambiamenti per farlo andare bene». Leggi su Calcionews24.com

Adeyemotunmise3 : Pochettino to Re-unite Messi with Neymar - - corradone91 : Il mosaico sembra completo. Con un presidente 'gradito', che al momento pare essere il solo #Laporta, in un ritorno… - borjaotero_7 : RT @irene_chll: Messi acaba de decir que va a traer a Neymar tu putisima madre que no hay dinero JAKSKAKSJAKSJAKJA - irene_chll : Messi acaba de decir que va a traer a Neymar tu putisima madre que no hay dinero JAKSKAKSJAKSJAKJA - PalloneBucato : @taby_alberto @daiimpera @Gazzetta_it E chi ha detto questa cosa? Io ho detto che è tecnicamente inferiore a Messi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi Neymar Psg, Neymar a Messi: "Ci vediamo presto, amico mio" Sky Sport Messi: «Neymar al Barcellona… Come lo paghiamo?»

Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del possibile ritorno in blaugrana di Neymar nel corso di una lunga intervista ai microfoni de La Sexta Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona, ...

Messi: “Neymar al Barça? E come lo paghiamo? Non ci sono soldi e lui è costoso…”

Nella sua intervista rilasciata a La Sexta, Leo Messi ha parlato anche di Neymar e del suo possibile ritorno a Barcellona: “Sarà difficile portare giocatori perché hai bisogno di soldi e non ci sono ...

Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del possibile ritorno in blaugrana di Neymar nel corso di una lunga intervista ai microfoni de La Sexta Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona, ...Nella sua intervista rilasciata a La Sexta, Leo Messi ha parlato anche di Neymar e del suo possibile ritorno a Barcellona: “Sarà difficile portare giocatori perché hai bisogno di soldi e non ci sono ...