Messa oggi in tv domenica 27 dicembre: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 27 dicembre 2020) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 27 dicembre. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell'Angelus. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l'appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile ...

