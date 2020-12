Messa in Tv oggi domenica 27 dicembre 2020: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 27 dicembre 2020) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 27 dicembre 2020. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa dalla Basilica Santa Maria in Trastevere di Roma. Sempre su Rai 1, alle 12, sarà possibile seguire l’Angelus del Santo Padre. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasMessa in tv ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) Dove guardare lain Tv? Per tutti i fedeli che desiderano seguire lain televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per27. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santadalla Basilica Santa Maria in Trastevere di Roma. Sempre su Rai 1, alle 12, sarà possibile seguire l’Angelus del Santo Padre. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santain live. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasin tv ...

