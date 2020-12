Mercato Juventus, sprint per il centrocampista del Liverpool (Di domenica 27 dicembre 2020) La Juventus programma la prossima sessione di Mercato che si aprirà il 4 gennaio. Nel mirino dei dirigenti è finito Georginio Wijnaldum che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il Liverpool Il calciatore olandese piace molto all’Inter di Giuseppe Marotta avrebbe dato prima priorità alla sua squadra in caso di offerta. Mercato Juventus: la strategia per Wijnaldum Il club di Andrea Agnelli, secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, avrebbe già messo sul piatto per il ragazzo un’offerta da ben 6,5 milioni netti per 4 anni (42 milioni lordi totali) che potrebbe letteralmente sbaragliare la concorrenza. Leggi anche:Mercato Juventus, Gazidis: aggiornamenti su Donnarumma e Calhanoglu La trattativa potrebbe subire un’accelerata se la ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 dicembre 2020) Laprogramma la prossima sessione diche si aprirà il 4 gennaio. Nel mirino dei dirigenti è finito Georginio Wijnaldum che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con ilIl calciatore olandese piace molto all’Inter di Giuseppe Marotta avrebbe dato prima priorità alla sua squadra in caso di offerta.: la strategia per Wijnaldum Il club di Andrea Agnelli, secondo quanto riportato da Calcio.com, avrebbe già messo sul piatto per il ragazzo un’offerta da ben 6,5 milioni netti per 4 anni (42 milioni lordi totali) che potrebbe letteralmente sbaragliare la concorrenza. Leggi anche:, Gazidis: aggiornamenti su Donnarumma e Calhanoglu La trattativa potrebbe subire un’accelerata se la ...

