Mercato Juventus, chi sarà il vice-Morata? Da Llorente a Pavoletti: i dettagli (Di domenica 27 dicembre 2020) Mercato Juventus – Alvaro Morata è rinato alla Juventus. Da quando è tornato non ha smesso di segnare e di regalare prestazioni degne di nota. Infatti la seconda vita bianconera sta facendo benissimo all’ex Atletico, che è già in doppia cifra. Adesso però Paratici dovrà trovare un “vice-Morata” per Pirlo. Infatti oltre a Morata, Ronaldo e Dybala non ci sono altre punte, se non i ragazzi dell’Under23. A gennaio dunque arriverà una quarta punta, e i nomi in lista sono tanti. Mercato Juventus, chi sarà il vice Morata Secondo quanto riporta Tuttosport, la pista più calda sarebbe quella che riporterebbe Fernando Llorente a Torino, sempre che il Napoli lo lasci andare senza ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 dicembre 2020)– Alvaroè rinato alla. Da quando è tornato non ha smesso di segnare e di regalare prestazioni degne di nota. Infatti la seconda vita bianconera sta facendo benissimo all’ex Atletico, che è già in doppia cifra. Adesso però Paratici dovrà trovare un “” per Pirlo. Infatti oltre a, Ronaldo e Dybala non ci sono altre punte, se non i ragazzi dell’Under23. A gennaio dunque arriverà una quarta punta, e i nomi in lista sono tanti., chiilSecondo quanto riporta Tuttosport, la pista più calda sarebbe quella che riporterebbe Fernandoa Torino, sempre che il Napoli lo lasci andare senza ...

Sport_Mediaset : Mercato #Juventus: #Ozil e #Llorente nomi caldi per #Pirlo. La dirigenza bianconera è al lavoro per consegnare al t… - ficulle39 : @ZanforlinOrfeo @juventus @juventusfc Quindi abbiamo 11 punti meno dello scorso anno ma per questo allenatore si fa… - Salvato95551627 : RT @Sport_Mediaset: Mercato #Juventus: #Ozil e #Llorente nomi caldi per #Pirlo. La dirigenza bianconera è al lavoro per consegnare al tecni… - ImpieriFilippo : RT @Sport_Mediaset: Mercato #Juventus: #Ozil e #Llorente nomi caldi per #Pirlo. La dirigenza bianconera è al lavoro per consegnare al tecni… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Un #Milan con gli occhi da #Juventus. Ma adesso sarà decisivo il bivio mercato -