Mercato Bologna | idea Lammers | tanti gli attaccanti in lizza

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ilha accusato la mancanza di una prima punta con l’assenza di Santander: c’è l’ma l’olandese non è l’unico nome inIlnon ha avuto una vera e propria punta centrale in questo avvio di campionato: al centro dell’attacco dei felsinei si è visto spesso Palacio, con Santander fuori per infortunio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’principale sarebbe, attaccante classe 1993 dell’Atalanta finito un po’ ai margini. Inglese non convince per i continui problemi fisici mentre sono nel mirino anche Cerri e l’ex Inter Eder. Leggi su Calcionews24.com