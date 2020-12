Meghan Markle | 10 outfit del 2020 che hanno lasciato il segno

Leggi su vanityfair

(Di domenica 27 dicembre 2020) Nell’anno più assurdo di sempre non stupisce che la royal più popolare al mondo in casa Windsor sia proprio colei che dalla famiglia reale britannica ha divorziato. Parliamo naturalmente Meghan Markle, con buona pace di Kate Middleton e della Regina Elisabetta. Secondo quanto riportato dal Mirror qualche giorno fa, l’ex Duchessa di Sussex è, infatti, la più amata dai sudditi britannici. A decretarlo un sondaggio condotto dal sito di shopping OnBuy: lo scettro (anche se per pochi punti) è andato proprio alla bad girl della monarchia che ha avuto la meglio sulle coronate cognata e suocera, rispettivamente al secondo e terzo posto.