Medico sannita morto a Milano | l’autopsia conferma il suicidio

(Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano importanti conferme daleffettuata sul corpo di Stefano Ansaldi,sabato scorso a, nei pressi della stazione centrale. I risultati degli esami hanno chiarito che il il ginecologo 65enne si è tolto la vita con il coltello tenuto in mano con un guanto di lattice. Gli inquirenti, dopo una prima ipotesi che conduceva all’omicidio, avevano spostato l’attenzione proprio su questa pista esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza poste nella zona. Dai filmati infatti non emergeva alcun dettaglio di killer in fuga, lasciando ipotizzare il. Ora gli approfondimenti sono rivolti alla vita del, che era giunto asabato nel primo pomeriggio con un treno ...

TV7Benevento : Lettera di Natale di un medico sannita al Covid... - infoitinterno : Medico sannita ucciso. Investigatori:”Non era venuto a caso a Milano” - TV7Benevento : Medico sannita ucciso. Investigatori:'Non era venuto a caso a Milano'... - infoitinterno : MEDICO SANNITA UCCISO A MILANO. ANALISI SU COLTELLO. INVESTIGATORI VISIONANO TELECAMERE - TV7Benevento : MEDICO SANNITA UCCISO A MILANO. ANALISI SU COLTELLO. INVESTIGATORI VISIONANO TELECAMERE ... -

Ultime Notizie dalla rete : Medico sannita

NTR24

Benevento – Diversi operatori sanitari si stanno sottoponendo in queste ore alla vaccinazione contro il Covid-19. Poco più di 700 le dosi destinate alla Campania e destinate da questa mattina a chi vi ...In Campania sono state attivate sette postazioni in altrettanti ospedali: nel Sannio è il San Pio del capoluogo ad essere il centro della campagna vaccinale. In ogni presidio saranno somministrate le ...