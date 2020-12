Maurzio Lastrico è fidanzato? I dubbi ancora rimangono

(Di domenica 27 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maurizio, celebre attore italiano, ultimamente abbiamo scoperto qualcosa sulla sua vita privata. Indaghiamo insieme. Mauriziooggi sarà presente nel salotto di Francesca Fialdini, Da noi… a ruota libera, per rallegrare i suoi telespettatori con la sua immancabile verve comica. Il celebre volto di Don Matteo oggi ci rivelerà qualche sorpresa sulla sua vita

Ultime Notizie dalla rete : Maurzio Lastrico

SoloGossip.it

Ultima puntata del 2020 di Da noi a ruota libera , in onda domenica 27 dicembre alle 17.20 su Rai1 . Francesca Fialdini ospita Carlo ...Ricordate Maurizio Lastrico a Zelig Off? Aveva un look davvero particolare e totalmente diverso da oggi! Date un'occhiata a questo video!