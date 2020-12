Matilde Brandi e le sue bambine: un natale “fatato” – FOTO (Di domenica 27 dicembre 2020) Matilde Brandi ha voluto rinnovare gli auguri ai suoi fan sui social, insieme alle sue due gemelle. Lo scatto in dolce compagnia: “Buone feste a tutti” Bella e solare come… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 27 dicembre 2020)ha voluto rinnovare gli auguri ai suoi fan sui social, insieme alle sue due gemelle. Lo scatto in dolce compagnia: “Buone feste a tutti” Bella e solare come… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

jisoodinazareth : Sono sicuro che Matilde Brandi sia no vax aspetto solamente la conferma da qualche sua intervista o storia instagra… - VittoriaRusso11 : RT @okeicomevuoitu: Matilde Brandi e il miracolo del Natale - okeicomevuoitu : Matilde Brandi e il miracolo del Natale - mancopeniente : Matilde Brandi non pervenuta? Mah, avrei da ridire #gfvip - quantiuccelli : Zenga sei nei protetti ma se dici un’altra volta “io sono così, potrei ma non so fingere” passi subito al livello M… -