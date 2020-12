Masterchef Italia 10: un’edizione senza pari? (Di domenica 27 dicembre 2020) Fra le tante cose che questo 2020 ci lascia, seppur con tanto amaro in bocca, è l’arte d’arrangiarsi. Durante il lockdown ci siamo cimentati/e in alcune mansioni domestiche. Fra queste, risplende la cucina. Tutti/e ricorderemo la difficoltà di trovare lievito e farina al supermercato e il tempo trascorso con le mani in pasta. Ebbene, quest’inverno Masterchef Italia 10 ci donerà nuove idee per coltivare il/la nostro/a chef interiore. Quali sono le novità di Masterchef Italia 10? Come possiamo ben immaginare, anche lo show culinario più famoso al mondo è dovuto andare incontro ad alcune modifiche. In un’epoca di pandemia globale, qualsiasi gesto scontato e spensierato può trasformarsi in una possibile fonte di contagio. Ormai lo sappiamo bene. Ecco perché sono state necessarie alcuni cambiamenti nello svolgimento ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Fra le tante cose che questo 2020 ci lascia, seppur con tanto amaro in bocca, è l’arte d’arrangiarsi. Durante il lockdown ci siamo cimentati/e in alcune mansioni domestiche. Fra queste, risplende la cucina. Tutti/e ricorderemo la difficoltà di trovare lievito e farina al supermercato e il tempo trascorso con le mani in pasta. Ebbene, quest’inverno10 ci donerà nuove idee per coltivare il/la nostro/a chef interiore. Quali sono le novità di10? Come possiamo ben immaginare, anche lo show culinario più famoso al mondo è dovuto andare incontro ad alcune modifiche. In un’epoca di pandemia globale, qualsiasi gesto scontato e spensierato può trasformarsi in una possibile fonte di contagio. Ormai lo sappiamo bene. Ecco perché sono state necessarie alcuni cambiamenti nello svolgimento ...

