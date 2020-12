Massimo Ranieri, Mara Venier e il “rimpianto” a Domenica In: «Ma quale sorella…». Lui imbarazzato (Di domenica 27 dicembre 2020) Massimo Ranieri ospite di Domenica In di Mara Venier su Rai1 parla della sua vita e della sua carriera costellata di successi. Mara Venier nel mentre confessa di avere un rimpianto nei confronti di Massimo Ranieri: “Mi spiace non aver avuto una storia con te… Non mi hai mai filato”. Massimo Ranieri torna da Mara Venier a Domenica In e la conduttrice lo accoglie parlando di lui come “Un vero artista, ogni volta che ti vedo mi emoziono come una bambina”. Poco dopo la Venier confessa tra le risate appunto all’ospite il suo rimpianto: “Mi spiace non aver mai avuto una storia con te, perché l’avrei avuta ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 27 dicembre 2020)ospite diIn disu Rai1 parla della sua vita e della sua carriera costellata di successi.nel mentre confessa di avere unnei confronti di: “Mi spiace non aver avuto una storia con te… Non mi hai mai filato”.torna daIn e la conduttrice lo accoglie parlando di lui come “Un vero artista, ogni volta che ti vedo mi emoziono come una bambina”. Poco dopo laconfessa tra le risate appunto all’ospite il suo: “Mi spiace non aver mai avuto una storia con te, perché l’avrei avuta ...

