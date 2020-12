Massimo Ranieri, chi era la moglie Franca Sebastiani: morta dopo lunga malattia (Di domenica 27 dicembre 2020) Franca Sebastiani è l’ex moglie di Massimo Ranieri. La donna si è spenta 5 anni fa dopo una grave malattia. Scopriamo la sua storia. La Sebastiani e Ranieri sono stati innamoratissimi l’uno dell’altra. Nonostante il forte sentimento, la loro storia è stata turbolenta soprattutto per quanto riguarda la nascita della figlia Cristiana nel 1971. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 27 dicembre 2020)è l’exdi. La donna si è spenta 5 anni fauna grave. Scopriamo la sua storia. Lasono stati innamoratissimi l’uno dell’altra. Nonostante il forte sentimento, la loro storia è stata turbolenta soprattutto per quanto riguarda la nascita della figlia Cristiana nel 1971. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

DildoBaggjns : @vlavivlava Nulla ?? Però Massimo Ranieri gasa un sacco anche me io aggiungerei anche i Pooh comunque - vlavivlava : c’è una canzone che non dovrebbe gasare ma che vi gasa come poche cose al mondo? a me gasano un sacco maledetta pr… - Notiziedi_it : I duetti di Massimo Ranieri e Renato Zero a Qui E Adesso da È La Pioggia Che Va a L’Istrione (video) - MusicStarStaff : CS_Domenica In” su Rai1 con Mara Venier|Tra gli ospiti Massimo Ranieri e Roberto Bolle. In collegamento il ministro… - 99per100 : RT @99per100: #PiùBellaCanzoneItalianaDiSempre #BestItalianSongOfAllTime 512esimi di finale #SIMPLETHEBEST 1) ...E dimmi che non vuoi mor… -