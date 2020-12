Massimo Cannoletta parla di Insinna: “Cultura immensa anche se non lo lascia vedere”, poi la sorpresa in studio (Di domenica 27 dicembre 2020) Intervistato a Da noi… A ruota libera, l’ex campione dell’Eredità ha raccontato il suo percorso nel game show e ha speso belle parole su Flavio Insinna Nell’ultima puntata di Da Noi… A ruota libera, è stato ospitato Massimo Cannoletta, ex campione de L’Eredità. La conduttrice Francesca Fialdini ha iniziato la sua intervista, chiedendo al suo ospite qualcosa in più sul rapporto con Flavio Insinna. “E’ una persona straordinaria, di una Cultura immensa anche se non lo lascia vedere. Mi ha consentito di essere rilassato, di potermi concentrare, devo dirgli grazie” ha esordito così Massimo. L’ex campione ha poi spiegato di aver scherzato con il conduttore dell’Eredità, prendendo un po’ in giro le trasmissioni che ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 27 dicembre 2020) Intervistato a Da noi… A ruota libera, l’ex campione dell’Eredità ha raccontato il suo percorso nel game show e ha speso belle parole su FlavioNell’ultima puntata di Da Noi… A ruota libera, è stato ospitato, ex campione de L’Eredità. La conduttrice Francesca Fialdini ha iniziato la sua intervista, chiedendo al suo ospite qualcosa in più sul rapporto con Flavio. “E’ una persona straordinaria, di unase non lo. Mi ha consentito di essere rilassato, di potermi concentrare, devo dirgli grazie” ha esordito così. L’ex campione ha poi spiegato di aver scherzato con il conduttore dell’Eredità, prendendo un po’ in giro le trasmissioni che ...

