Maradona, Hodge e la maglia della Mano de Dios: "Vale un milione di dollari, ma non la venderò mai" (Di domenica 27 dicembre 2020) L'ho scambiata a fine partita con lui e sono stato criticato molto per questo.Queste la parole di Steve Hodge, ex centrocampista della Nazionale inglese intervenuto per raccontare un curioso aneddoto riguardante Diego Armando Maradona. Il fuoriclasse argentino - scomparso circa un mese fa - ha siglato nel lontano Mondiale del 1986 i due gol più iconici della storia del calcio, ma soprattutto quelli con i quali milioni di supporters celebrano il ricordo proprio del Pibe de Oro. Una rete siglata con l'ausilio della Mano, un'altra preceduta da una serie di dribbling ubriacanti e una prestazione sublime quella messa in campo da Maradona contro la rappresentativa inglese, della quale lo stesso Hodge era una delle colonne portanti.

