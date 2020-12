Mara Venier, fuori di sé “Ma pure a Natale rompi le palle?!?”, quello che dice dopo è incredibile (Di domenica 27 dicembre 2020) Mara Venier è amatissima e seguitissima, oltre che in televisione dive conduce attualmente Domenica In con un grandissimo successo, anche sui social dove, da qualche tempo, è molto attiva. Mara Venier ha svelato che ad avvicinarla ai social è stata Alessia Marcuzzi ai tempi in cui la Venier era opinionista nei suoi programmi, uno per tutti, L’Isola dei famosi. Mara Venier e il rapporto con i social Mara Venier, da quando si è avvicinata ai social non li ha più lasciati e, come capita a tutti, nonostante sia molta amata, è anche molto attaccata. Gli haters non mancano mai e , purtroppo per lei, anche la Venier li ha. Mara Venier risponde a tono agli ... Leggi su baritalianews (Di domenica 27 dicembre 2020)è amatissima e seguitissima, oltre che in televisione dive conduce attualmente Domenica In con un grandissimo successo, anche sui social dove, da qualche tempo, è molto attiva.ha svelato che ad avvicinarla ai social è stata Alessia Marcuzzi ai tempi in cui laera opinionista nei suoi programmi, uno per tutti, L’Isola dei famosi.e il rapporto con i social, da quando si è avvicinata ai social non li ha più lasciati e, come capita a tutti, nonostante sia molta amata, è anche molto attaccata. Gli haters non mancano mai e , purtroppo per lei, anche lali ha.risponde a tono agli ...

infoitcultura : Mara Venier dolorante a Domenica In: “Ho avuto un intervento, ho punti sutura” - zazoomblog : Mara Venier a Domenica In: “Potevo anche non esserci” - #Venier #Domenica #“Potevo #anche - LaMammaN1 : - Domenicogrill17 : Non solo siamo a casa non puoi uscire in più devi vedere un programma noioso inquardabile sopporttare#Domenicain q… - Frances34448243 : Domenica In, terremoto per l'intervista di Mara Venier ad Arcuri: 'Vergogna-Rai, mai così schiavi del governo', l... -