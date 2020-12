Mara Venier commossa ricorda gli ultimi momenti con sua madre (Foto) (Di domenica 27 dicembre 2020) La madre di Mara Venier è sempre nei suoi pensieri, è raro che non la ricordi anche solo un attimo nelle puntate di Domenica In (Foto). Di solito se la Venier appare commossa, se i suoi occhi si riempiono di lacrime in tv è per lei. E’ accaduto anche nella puntata di oggi mentre Massimo Ranieri suo ospite raccontava di Anna Magnani e delle altre attrici con cui ha avuto l’onore di lavorare. La più grande è lei, l’attrice che ha incontrato ma che aveva timore anche solo di incrociare perché lui era solo un ragazzino e lei la grande Anna Magnani. Si commuove Massimo Ranieri nel rivedere una loro scena insieme e quando racconta di Reginella è Mara Venier a piangere emozionata. Mara Venier ricorda LA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 dicembre 2020) Ladiè sempre nei suoi pensieri, è raro che non la ricordi anche solo un attimo nelle puntate di Domenica In (). Di solito se laappare, se i suoi occhi si riempiono di lacrime in tv è per lei. E’ accaduto anche nella puntata di oggi mentre Massimo Ranieri suo ospite raccontava di Anna Magnani e delle altre attrici con cui ha avuto l’onore di lavorare. La più grande è lei, l’attrice che ha incontrato ma che aveva timore anche solo di incrociare perché lui era solo un ragazzino e lei la grande Anna Magnani. Si commuove Massimo Ranieri nel rivedere una loro scena insieme e quando racconta di Reginella èa piangere emozionata.LA ...

