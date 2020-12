Mappe meteo: Forte Neve di Lunedì 28. Sarà peggio delle scorse previsioni (Di domenica 27 dicembre 2020) Difficile previsione meteo. Previsione Neve 28 dicembre.La perturbazione giungerà con forti precipitazioni in piena notte, ovvero nelle ore più propizie del giorno. Il tutto senza che l’Italia sia stata interessata nel frattempo da una irruzione d’aria fredda rilevante. Lo evidenziamo ancora, i termometri sono nei limiti della media di questo periodo. È anomalo il tepore che solitamente fa. Non siamo in Finlandia, ma neppure dovremmo avere miti giornate a catena, anche con 5 gradi sopra la media. Gli ultimi aggiornamenti meteo individuano un aumento di intensità delle precipitazioni, e soprattutto una rilevante maggiore estensione delle aree che saranno interessate dalla Neve. E se nel settore occidentale del Nord la temperatura Sarà favorevole all’attecchimento ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Difficile previsione. Previsione28 dicembre.La perturbazione giungerà con forti precipitazioni in piena notte, ovvero nelle ore più propizie del giorno. Il tutto senza che l’Italia sia stata interessata nel frattempo da una irruzione d’aria fredda rilevante. Lo evidenziamo ancora, i termometri sono nei limiti della media di questo periodo. È anomalo il tepore che solitamente fa. Non siamo in Finlandia, ma neppure dovremmo avere miti giornate a catena, anche con 5 gradi sopra la media. Gli ultimi aggiornamentiindividuano un aumento di intensitàprecipitazioni, e soprattutto una rilevante maggiore estensionearee che saranno interessate dalla. E se nel settore occidentale del Nord la temperaturafavorevole all’attecchimento ...

