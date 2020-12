Manovra, sì della Camera: 3,7 miliardi di euro per la scuola, ecco tutte le misure. Testo passa al Senato (Di domenica 27 dicembre 2020) Via libera della Camera alla Manovra: il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il Testo della legge di Bilancio passa ora al Senato per il via libera definitivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 27 dicembre 2020) Via liberaalla: il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Illegge di Bilancioora alper il via libera definitivo. L'articolo .

