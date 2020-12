Manovra, sgravi per chi assume giovani e donne. C'è anche il bonus smartphone (Di lunedì 28 dicembre 2020) E se vengono estesi anche gli interventi a sostegno della cultura, all ultimo spuntano - questa volta nel decreto Milleproroghe ancora atteso in Gazzetta Ufficiale - i "Cinema". Ma il lavoro la ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 28 dicembre 2020) E se vengono estesigli interventi a sostegno della cultura, all ultimo spuntano - questa volta nel decreto Milleproroghe ancora atteso in Gazzetta Ufficiale - i "Cinema". Ma il lavoro la ...

serenel14278447 : Manovra 2021, via libera della Camera: Cig per autonomi, blocco licenziamenti, sgravi per chi assume e bonus. Guid… - Simo07827689 : RT @Area51cinqueuno: Manovra, dai sostegni al Sud agli sgravi per chi assume giovani e donne fino all'Ecobonus prolungato al 2022: via libe… - GattoneCasillo : Manovra 2021, via libera della Camera: Cig per autonomi, blocco licenziamenti, sgravi per chi assume e bonus. Guid… - LorenzoOlivier : RT @Area51cinqueuno: Manovra, dai sostegni al Sud agli sgravi per chi assume giovani e donne fino all'Ecobonus prolungato al 2022: via libe… - marino29b : RT @Area51cinqueuno: Manovra, dai sostegni al Sud agli sgravi per chi assume giovani e donne fino all'Ecobonus prolungato al 2022: via libe… -