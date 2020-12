(Di domenica 27 dicembre 2020): «Grazie alle nostre pressioni, la sinistra al governo ritira l'per introdurre una nuova #. Una tassa, inefficace e dannosa, per colpire i risparmi deglini. Abbiamo evitato l'ennesimo tentativo di danneggiare il ceto medio già provato dalla crisi»

FirenzePost : Manovra: ritirato emendamento sulla patrimoniale. Tajani: «Merito di Forza Italia» - ElicrinaMacrina : @boni_franco @PaoloRonk è la fidanzata dell'odontoiatra e attore poco conosciuto: Giulio Berruti. Italia Viva ave… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra ritirato

Firenze Post

Tajani: «Grazie alle nostre pressioni, la sinistra al governo ritira l’emendamento per introdurre una nuova #patrimoniale. Una tassa, inefficace e dannosa, per colpire i risparmi degli ..."Questo licenziamento sembra una meschina manovra per aumentare la pressione negoziale ... Il primo passo sarebbe di ritirare le disdette dei contratti di lavoro alla luce del fatto che l'azienda ha ...