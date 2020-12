Manovra, c'è il sì della Camera tra covid e emergenza lavoro. Molti bonus e micromisure. Ora in Senato: è corsa contro il tempo (Di domenica 27 dicembre 2020) Via libera della Camera alla Manovra: il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo della legge di Bilancio passa ora al Senato per il via libera definitivo. Un esame compresso dopo ... Leggi su leggo (Di domenica 27 dicembre 2020) Via liberaalla: il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testolegge di Bilancio passa ora alper il via libera definitivo. Un esame compresso dopo ...

RaiNews : Via libera della Camera alla manovra:il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo della legge d… - DadoneFabiana : Chiuso l’esame della #manovra alla Camera: aiutiamo famiglie, imprese e lavoratori in difficoltà. Rafforziamo il Re… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Sulla manovra Caporetto tecnica per governo e maggioranza. Tutti i dettagli. E il presid… - marino29b : RT @M5S_Camera: ?? Per capire l'importanza della Manovra di quest'anno ascoltate il nostro @BuompaneG in dichiarazione di voto finale. #LaM… - zazoomblog : Ok della Camera alla manovra da 40 miliardi ora tour de force al Senato - #della #Camera #manovra #miliardi -