Manovra, 30 milioni per standard anti-Covid per esami maturità (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella Legge di Bilancio approvata dalla Camera 'sono previsti 30 milioni di euro da destinare alle scuole statali e paritarie per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nella Legge di Bilancio approvata dalla Camera 'sono previsti 30di euro da destinare alle scuole statali e paritarie per garre il corretto svolgimento deglidi Stato per l'anno ...

Capezzone : ++Oggi su @LaVeritaWeb++ Doppio scandalo manovra e Milleproroghe, quello che c’è e quello che non c’è: -blocco degl… - ale_villarosa : #Manovra: 100 milioni in più per #alluvioni 2019 e 2020. Queste risorse serviranno per interventi riduzione del ris… - g_brescia : Primo importante passo per la riforma della #PoliziaLocale. Con l’ok all’emendamento del @Mov5Stelle alla manovra,… - mludodc : RT @Capezzone: ++Oggi su @LaVeritaWeb++ Doppio scandalo manovra e Milleproroghe, quello che c’è e quello che non c’è: -blocco degli sfratti… - manu_etoile : RT @MediasetTgcom24: Manovra, 30 milioni per standard anti-Covid per esami maturità #manovra -