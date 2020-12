Malagò | “Noi italiani fenomeni nell’emergenza degli ultimi minuti | con il Cio rischiamo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 dicembre 2020) “Il rischio di non partecipare con bandiera e inno a Tokyo? Noisiamo dei. È imbarazzante ridurci in questo modo. Mi stupisce che ancora qualcuno sia sorpreso da queste dichiarazioni. E’ una storia che parte da due anni fa, non c’è niente di nuovo, semplicemente si sta avvicinando una scadenza che è quella del Cio“. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni, in collegamento con ‘Domenica Sportiva’ in onda su Rai 2. “Siamo irregolari per ciò che riguarda la carta olimpica. Non è una novità, il problema è solo politico. Non si è trovata la soluzione, siamo preoccupati ed è giusto che sia io a ricordarlo” ha aggiunto. SportFace.