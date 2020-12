"Ma quale festa? Era solo una cena tra amici per Natale" (Di domenica 27 dicembre 2020) Gabriel il proprietario della casa dove c'è stato il blitz della polizia su richiesta dei vicini: "Che rabbia per la multa" Leggi su repubblica (Di domenica 27 dicembre 2020) Gabriel il proprietario della casa dove c'è stato il blitz della polizia su richiesta dei vicini: "Che rabbia per la multa"

“Ma quale festa, era solo una cena tra amici per Natale”. Gabriel, 23 anni, brasiliano, fa il decoratore e vive a Torino da due anni. E’ uno degli organizzatori della cena natalizia in ...

Nella notte di Natale gli agenti del reparto Sicurezza urbana della Polizia locale, in servizio serale nella zona di Ponente del Centro storico genovese, sono intervenuti a seguito di una segnalazione ...

