“Ma pure a Natale rompete le p***e…”: Mara Venier sbotta sui social, lo scatto con il maggiordomo non piace (FOTO) (Di domenica 27 dicembre 2020) Mara Venier ha scatenato la polemica sul web Mara Venier ha trascorso le festività natalizie in compagnia dei suoi cari. Infatti, in uno scatto pubblciato sui social, nel giorno di Natale è stata in compagnia del marito Nicola Carraro, al figlia Elisabetta e i suoi nipotini. Tuttavia, la FOTO condivisa su Instagram, non è stata apprezzata da tutti tanto da creare un vero putiferio sul web. Andiamo a vedere cosa è successo. La Venier manda a quel paese un suo fan Qualcuno ha ben pensato di rovinare il Natale a Mara Venier. La conduttrice televisiva, infatti, ha perso letteralmente le staffe contro un suo fan mandandolo rispondendolo a tono. Nello scatto in questione, in ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 27 dicembre 2020)ha scatenato la polemica sul webha trascorso le festività natalizie in compagnia dei suoi cari. Infatti, in unopubblciato sui, nel giorno diè stata in compagnia del marito Nicola Carraro, al figlia Elisabetta e i suoi nipotini. Tuttavia, lacondivisa su Instagram, non è stata apprezzata da tutti tanto da creare un vero putiferio sul web. Andiamo a vedere cosa è successo. Lamanda a quel paese un suo fan Qualcuno ha ben pensato di rovinare il. La conduttrice televisiva, infatti, ha perso letteralmente le staffe contro un suo fan mandandolo rispondendolo a tono. Nelloin questione, in ...

ilariacapua : Qui in USA confermata la notizia che Babbo Natale ha già fatto due dosi di vaccino e sta caricando le slitte. Trove… - enzo_laratta : RT @tempoweb: La sinistra attacca #Salvini pure quando fa beneficenza @lefrasidiosho per #iltempodioshø - carlakak : RT @DMALAGIGI2: se semo tolti dal cazzo pure sto natale - angelo_ra_ : RT @francescatotolo: Mi dispiace piccolo Tommaso ma #Conte ha provveduto a far arrestare pure #BabboNatale. Purtroppo, non era a bordo di u… - SoniaLaVera : RT @francescatotolo: Mi dispiace piccolo Tommaso ma #Conte ha provveduto a far arrestare pure #BabboNatale. Purtroppo, non era a bordo di u… -

Ultime Notizie dalla rete : pure Natale "Ma pure a Natale rompi le palle?!?": l'ira di Mara Venier sul web ilGiornale.it IL NATALE DEGLI ERMETICI

A Trieste, Umberto Poli osserva un presepe: "brilla la cometa che ha segnato il cammino. Sono davanti a Te, Santo Bambino!" Nei primi anni di vita, sua madre, Rachele Coen, che anche a causa della fug ...

Dieta detox dopo Natale 2020/ Come ‘depurarsi’ dai bagordi: alimenti sani e consigli

Andiamo a scoprire meglio questa dieta “detox” per disintossicarsi dopo gli eccessi di Natale. Innanzitutto, va ricordato che durante le feste si tende a prendere peso non solo per via di quello che ...

A Trieste, Umberto Poli osserva un presepe: "brilla la cometa che ha segnato il cammino. Sono davanti a Te, Santo Bambino!" Nei primi anni di vita, sua madre, Rachele Coen, che anche a causa della fug ...Andiamo a scoprire meglio questa dieta “detox” per disintossicarsi dopo gli eccessi di Natale. Innanzitutto, va ricordato che durante le feste si tende a prendere peso non solo per via di quello che ...