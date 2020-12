Lutto per Paola Perego, morto l’amatissimo papà Pietro (Di domenica 27 dicembre 2020) Lutto per Paola Perego che ha perso l’amatissimo papà Pietro. Ad annunciarlo è stata la conduttrice tramite la l’agenzia gestita insieme al marito Lucio Presta. Su Twitter è comparso un messaggio da cui traspare il grande dolore che sta vivendo la famiglia: “Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro”, si legge. La Perego qualche tempo fa aveva raccontato la sua preoccupazione per i genitori, risultati entrambi positivi al Covid. “Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi – aveva svelato all’Adnkronos -. Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere”. ... Leggi su dilei (Di domenica 27 dicembre 2020)perche ha perso. Ad annunciarlo è stata la conduttrice tramite la l’agenzia gestita insieme al marito Lucio Presta. Su Twitter è comparso un messaggio da cui traspare il grande dolore che sta vivendo la famiglia: “Arcobalenotre è vicina aper la scomparsa del suo adorato”, si legge. Laqualche tempo fa aveva raccontato la sua preoccupazione per i genitori, risultati entrambi positivi al Covid. “Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi – aveva svelato all’Adnkronos -. Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere”. ...

