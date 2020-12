Lutto per Paola Perego: morto il padre, era positivo al coronavirus (Di domenica 27 dicembre 2020) Grave Lutto per Paola Perego, che perde il padre Pietro, scomparso all’età di 90 anni. La conduttrice aveva espresso tempo fa la sua preoccupazione per i genitori anziani e affetti da coronavirus. La stessa Paola Perego ha contratto il virus, avvertendo sulla sua pericolosità il suo pubblico. La sua positività ha comportato anche ritardi nella partenza del suo nuovo programma, Il Filo Rosso. Paola Perego, morto il padre La conduttrice Paola Perego perde il padre Pietro, come annunciato su Twitter da Arcobaleno Tre, l’azienda di produzioni televisive fondata dal marito Lucio Presta. “Arcobalenotre è vicina a Paola ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Graveper, che perde ilPietro, scomparso all’età di 90 anni. La conduttrice aveva espresso tempo fa la sua preoccupazione per i genitori anziani e affetti da. La stessaha contratto il virus, avvertendo sulla sua pericolosità il suo pubblico. La sua positività ha comportato anche ritardi nella partenza del suo nuovo programma, Il Filo Rosso.ilLa conduttriceperde ilPietro, come annunciato su Twitter da Arcobaleno Tre, l’azienda di produzioni televisive fondata dal marito Lucio Presta. “Arcobalenotre è vicina a...

vaticannews_it : #27dicembre Con la dolcezza e la premura del padre, #PapaFrancesco al termine dell'#Angelus, prega e invita a prega… - FidalPiemonte : Lutto nell'atletica cuneese. La scomparsa all'età di 56 anni di Bruno Garello, per anni presidente della Atletica R… - UnioneSarda : Grave lutto per Paola Perego - lillydessi : La zona tirrenica di Messina in lutto: addio al musicista Nato Calderone. Le foto con Fiorello e a Sarabanda - Gazz… - infoitcultura : Paola Perego, lutto per la conduttrice: il papà è morto a causa del Covid -