Lutto per Paola Perego | il papà è morto a causa del Covid

vaticannews_it : #27dicembre Con la dolcezza e la premura del padre, #PapaFrancesco al termine dell'#Angelus, prega e invita a prega… - AnnamariaTortor : Lutto per Paola Perego: morto il padre. Era malato Covid-19 - - imusumarra : RT @vaticannews_it: #27dicembre Con la dolcezza e la premura del padre, #PapaFrancesco al termine dell'#Angelus, prega e invita a pregare p… - MariagladysVc : RT @vaticannews_it: #27dicembre Con la dolcezza e la premura del padre, #PapaFrancesco al termine dell'#Angelus, prega e invita a pregare p… - infoitcultura : Paola Perego, è morto il padre: grave lutto per la presentatrice -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per

Due siciliani al vertice della Lega in Sicilia. Un deputato e un sindaco per provare a mettere nelle mani dei siciliani il [...] ...Lutto doloroso per Paola Perego che proprio nel giorno di Santo Stefano perde suo padre di Covid-19. A darne notizia è l’agenzia della presentatrice su Twitter: “Arcobalenotre è vicina a Paola Perego ...