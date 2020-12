Lutto per Paola Perego: è morto suo papà malato di CoronaVirus (Di domenica 27 dicembre 2020) A distanza di quattro giorni dalla scomparsa del padre di Valerio Scanu, un altro volto del piccolo schermo ha subìto lo stesso Lutto: sto parlando di Paola Perego che nelle scorse ore ha detto addio al papà. L’uomo aveva 90 anni e da tempo era stato trovato positivo al CoronaVirus che ha peggiorato le sue già critiche condizioni di salute. La notizia è stata data dalla sua agenzia Arcobalenotre, creata con il marito Lucio Presta, che su Twitter le ha fatto le condoglianze. Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020 Nelle scorse settimane la stessa conduttrice si era detta preoccupata per le condizioni di salute dei genitori, entrambi malati ed entrambi ... Leggi su biccy (Di domenica 27 dicembre 2020) A distanza di quattro giorni dalla scomparsa del padre di Valerio Scanu, un altro volto del piccolo schermo ha subìto lo stesso: sto parlando diche nelle scorse ore ha detto addio al. L’uomo aveva 90 anni e da tempo era stato trovato positivo alche ha peggiorato le sue già critiche condizioni di salute. La notizia è stata data dalla sua agenzia Arcobalenotre, creata con il marito Lucio Presta, che su Twitter le ha fatto le condoglianze. Arcobalenotre è vicina aper la scomparsa del suo adoratoPietro. — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020 Nelle scorse settimane la stessa conduttrice si era detta preoccupata per le condizioni di salute dei genitori, entrambi malati ed entrambi ...

