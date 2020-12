Lutto per Paola Perego, è morto di Covid il papà Pietro (Di domenica 27 dicembre 2020) È morto a causa del Covid Pietro Perego, papà di Paola Perego. A darne notizia su Twitter è Arcobaleno Tre, l’agenzia per artisti diretta dal marito della conduttrice tv, l’agente Lucio Presta. Solo un mese fa, a novembre, Paola Perego aveva confidato le sue preoccupazioni per le condizioni di salute dei genitori, entrambi positivi al Coronavirus. “Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi. Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere”, aveva detto nel corso della presentazione in collegamento web del suo nuovo programma ‘Il Filo Rosso’, la cui partenza aveva subito due settimane di ritardo proprio perché anche lei stessa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Èa causa deldi. A darne notizia su Twitter è Arcobaleno Tre, l’agenzia per artisti diretta dal marito della conduttrice tv, l’agente Lucio Presta. Solo un mese fa, a novembre,aveva confidato le sue preoccupazioni per le condizioni di salute dei genitori, entrambi positivi al Coronavirus. “Sono molto preoccupata per i miei genitori, che sono anziani ed entrambi positivi. Loro vivono a Milano e io vivo nel terrore che la situazione possa precipitare e mi pesa tantissimo non poterli vedere”, aveva detto nel corso della presentazione in collegamento web del suo nuovo programma ‘Il Filo Rosso’, la cui partenza aveva subito due settimane di ritardo proprio perché anche lei stessa ...

