Lutto per Paola Perego | addio al papà morto a causa del Covid

La conduttrice Paola Perego perde il papà novantenne: era stata lei ad annunciarle la positività dell'anziano Getty ImagesGiornata storica per l'Italia e l'Europa per Vaccine Day che coincide con un tremendo Lutto per Paola Perego, la nota conduttrice. Questa mattina la sua agenzia Arcobaleno 3 ha pubblicato su Twitter una nota nella quale ha espresso il cordoglio per la perdita del padre proprio a causa del Covid. Pietro Perego aveva 90 anni e viveva a Milano con la moglie che ha sei anni in meno. Già da qualche settimana i coniugi erano risultati positivi al Covid. Lo aveva comunicato la stessa conduttrice parlando alla presentazione de Il filo rosso, il nuovo programma di RaiDue.

