Lutto nel mondo dello sport. Il campione è morto a 41 anni dopo una lunga malattia. Il dolore della moglie (Di domenica 27 dicembre 2020) Il mondo del wrestling è sconvolto. A 41 anni se ne è andato Jonathan Huber, talentuoso lottatore molto amato sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Brody era malato da tempo, aveva un problema polmonare non legato però al Covid. Era conosciuto con il ring name Luke Harper ed era conosciuto anche come “il magnifico Brody Lee”. A dare l’annuncio della scomparsa è stata la moglie Amanda con un commev0nte messaggio. “Il mio migliore amico è morto oggi – le parole della donna – Non avrei mai voluto scrivere queste parole. Il mio cuore è spezzato. Il mondo lo vedeva come il fantastico Brodie Lee (aka Luke Harper) ma era il mio migliore amico, mio ??marito e il padre più grande che ho mai incontrato. Nessuna parola può esprimere l’amore che provo o quanto sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Ildel wrestling è sconvolto. A 41se ne è andato Jonathan Huber, talentuoso lottatore molto amato sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Brody era malato da tempo, aveva un problema polmonare non legato però al Covid. Era conosciuto con il ring name Luke Harper ed era conosciuto anche come “il magnifico Brody Lee”. A dare l’annuncioscomparsa è stata laAmanda con un commev0nte messaggio. “Il mio migliore amico èoggi – le paroledonna – Non avrei mai voluto scrivere queste parole. Il mio cuore è spezzato. Illo vedeva come il fantastico Brodie Lee (aka Luke Harper) ma era il mio migliore amico, mio ??marito e il padre più grande che ho mai incontrato. Nessuna parola può esprimere l’amore che provo o quanto sono ...

Profilo3Marco : RT @tg2rai: Lutto nel mondo del giornalismo. E' morto #EzioZefferi che ha lavorato a lungo in Rai ed e' stato tra i fondatori del #Tg2Rai.… - oggitreviso : Lutto nel mondo del basket, addio a coach Alessandro Verdier - torinoggi : Lutto nel mondo dell’arte per la scomparsa di Adriano Moretti, aveva 89 anni - tg2rai : Lutto nel mondo del giornalismo. E' morto #EzioZefferi che ha lavorato a lungo in Rai ed e' stato tra i fondatori d… - frollyno : @hyuntention meritano la nostra attenzione :( tempo fa ho visto un video della School Of Life in cui un personaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel mondo cattolico: morto don Angelo Cordelli ex parroco della cattedrale Il Messaggero Paola Perego, dolorosa perdita: è morto il padre, drammatica notizia

Una notizia drammatica per Paola Perego, un tragico lutto che segna la conduttrice: è morto suo padre, la notizia appena appresa.

brodie lee

Il mondo lo vedeva come il magnifico Brodie Lee (o Luke Harper) ma lui era il mio migliore amico, mio marito e il più grande padre che potevate incontrare. Nessuna parola potrà esprimere l'amore che .

Una notizia drammatica per Paola Perego, un tragico lutto che segna la conduttrice: è morto suo padre, la notizia appena appresa.Il mondo lo vedeva come il magnifico Brodie Lee (o Luke Harper) ma lui era il mio migliore amico, mio marito e il più grande padre che potevate incontrare. Nessuna parola potrà esprimere l'amore che .