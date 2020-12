“Lungomare affollato senza controlli”: De Luca attacca Napoli ma dimentica le proteste (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Anche nel giorno dell’arrivo delle prime dosi dei vaccini anti-Covid all’ospedale del Mare di Ponticelli il Governatore di Regione, Vincenzo De Luca, manda le sue frecciatine al Comune di Napoli. Ma dimentica le tante proteste avvenute nei giorni scorsi nel capoluogo campano. Accese proprio dalle ordinanze stilate dalla Regione. “Siamo diventati zona rossa dopo che in tutta Italia sono rimbalzate le immagini del Lungomare di Napoli affollato e senza alcun controllo”. Ha spiegato De Luca smarcandosi da ogni tipo di responsabilità. “Ogni ente – chiarisce il Governatore – deve garantire sul proprio territorio il rispetto dei decreti e delle ordinanze“. Queste le parole di De Luca nel ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Anche nel giorno dell’arrivo delle prime dosi dei vaccini anti-Covid all’ospedale del Mare di Ponticelli il Governatore di Regione, Vincenzo De, manda le sue frecciatine al Comune di. Male tante proteste avvenute nei giorni scorsi nel capoluogo campano. Accese proprio dalle ordinanze stilate dalla Regione. “Siamo diventati zona rossa dopo che in tutta Italia sono rimbalzate le immagini deldialcun controllo”. Ha spiegato Desmarcandosi da ogni tipo di responsabilità. “Ogni ente – chiarisce il Governatore – deve garantire sul proprio territorio il rispetto dei decreti e delle ordinanze“. Queste le parole di Denel ...

Il governatore attacca il Comune: "Ogni ente istituzionale dovrebbe garantire il rispetto di decreti e ordinanze sul proprio territorio" ...

Ostia, lungomare trasformato in "palestra" per superare il lockdown

Ostia, in migliaia in bicicletta, di corsa o sui pattini si sono riversati in pineta e sul lungomare per superare il lockdown e le coseguenze del cenone e del pranzo natalizio. Pochissime ...

