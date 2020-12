Lucio Dalla, la musica che rende immortali (Di domenica 27 dicembre 2020) Eclettico, folklorista, fuori dalle regole: Lucio Dalla è uno dei maggiori cantautori di questo secolo. Le sue canzoni ci accompagnano da anni regalandoci emozioni uniche, grazie ai suoi sound particolari e alla sua poesia. Musicista di formazione jazz, Lucio Dalla è uno dei cantautori più innovativi del panorama musicale italiano. La sua melodiosa voce e la sua audacia nel mescolare generi, ritmi e sound ha reso le sue canzoni patrimonio indiscusso della nostra cultura. Dal 1962 al 2012, anno della sua improvvisa scomparsa, Dalla ha avuto una carriera costellata da successi incredibili. Non si può pensare alla canzone d’autore italiana senza nominare Anna E Marco, La Sera dei Miracoli, Caruso, Piazza Grande, 4/03/1943, Futura etc. Le canzoni di Lucio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Eclettico, folklorista, fuori dalle regole:è uno dei maggiori cantautori di questo secolo. Le sue canzoni ci accompagnano da anni regalandoci emozioni uniche, grazie ai suoi sound particolari e alla sua poesia. Musicista di formazione jazz,è uno dei cantautori più innovativi del panoramale italiano. La sua melodiosa voce e la sua audacia nel mescolare generi, ritmi e sound ha reso le sue canzoni patrimonio indiscusso della nostra cultura. Dal 1962 al 2012, anno della sua improvvisa scomparsa,ha avuto una carriera costellata da successi incredibili. Non si può pensare alla canzone d’autore italiana senza nominare Anna E Marco, La Sera dei Miracoli, Caruso, Piazza Grande, 4/03/1943, Futura etc. Le canzoni di...

