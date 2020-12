Lotta allo spaccio di droga: tutte le operazioni quartiere per quartiere, 10 arresti (Di domenica 27 dicembre 2020) 10 persone arrestate, 2 denunce, 751 gr di droga e 25.936 euro in contati sequestrati: questo è l’esito dei controlli della Polizia di Stato finalizzati al contrato del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli quartiere per quartiere Gli agenti della sezione volanti, in zona Laurentino, dopo una serrata attività di indagine, hanno arrestato S.P., cittadino italiano di 19 anni, solito spacciare sostanza stupefacente all’interno del suo appartamento. Il ragazzo una volta arrivata la pattuglia, consegnava spontaneamente 4,1 grammi di hashish, mentre durante la perquisizione sono stati rinvenuti 850 euro in contanti. Dal controllo del cellulare, è emerso che S.P., commetteva la sua illecita attività unitamente ad un altro ragazzo, che dopo una breve indagine, veniva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) 10 persone arrestate, 2 denunce, 751 gr die 25.936 euro in contati sequestrati: questo è l’esito dei controlli della Polizia di Stato finalizzati al contrato del fenomeno dellodi sostanze stupefacenti. I controlliperGli agenti della sezione volanti, in zona Laurentino, dopo una serrata attività di indagine, hanno arrestato S.P., cittadino italiano di 19 anni, solito spacciare sostanza stupefacente all’interno del suo appartamento. Il ragazzo una volta arrivata la pattuglia, consegnava spontaneamente 4,1 grammi di hashish, mentre durante la perquisizione sono stati rinvenuti 850 euro in contanti. Dal controllo del cellulare, è emerso che S.P., commetteva la sua illecita attività unitamente ad un altro ragazzo, che dopo una breve indagine, veniva ...

