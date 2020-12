Lorella Cuccarini | Alberto Matano e La Vita in Diretta | il vero motivo dell’addio

(Di domenica 27 dicembre 2020) L’addio diallaine la nuova conduzione singola di: Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, fa chiarezza sulle scelte della rete legate alla conduttrice. Oggi laè nel cast di Amici di Maria De Filippi dove riveste il ruolo di insegnante di danza. Uno show a cui è approdata dopo mesi difficili segnati dalle tensioni concon cui ha co-condotto il contenitore pomeridiano della Rai. Sull’addio dellaa Lainsi è parlato molto, soprattutto perché oggi a condurre il programma è solo il giornalista. A parlarne Stefano Coletta che in una lunga intervista al Corriere della Sera ha parlato di Mara Venier e Domenica In, ma ...

Paolo91568292 : RT @Misurelli77: Gli intellettuali della destra sovranista intellighenzia ad altissimi livelli Montesano Jerry Calà Briatore Iva Zanicchi F… - enrico_farda : RT @Misurelli77: Gli intellettuali della destra sovranista intellighenzia ad altissimi livelli Montesano Jerry Calà Briatore Iva Zanicchi F… - PivaEdoardo : RT @Misurelli77: Gli intellettuali della destra sovranista intellighenzia ad altissimi livelli Montesano Jerry Calà Briatore Iva Zanicchi F… - marchese_il : RT @Misurelli77: Gli intellettuali della destra sovranista intellighenzia ad altissimi livelli Montesano Jerry Calà Briatore Iva Zanicchi F… - ferro_fabiano : RT @Misurelli77: Gli intellettuali della destra sovranista intellighenzia ad altissimi livelli Montesano Jerry Calà Briatore Iva Zanicchi F… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

E’ stato il direttore della Rai a rivelare il vero motivo per cui a Lorella Cuccarini non è stato rinnovato il contratto a La Vita In ...Tra queste Alessandra Amoroso ed Emma Marrone , entrambe uscite da Amici , ma anche Lorella Cuccarini e Mara Venier , alle quali ...