Lopalco: "Un medico che rifiuta il vaccino non è degno" (Di domenica 27 dicembre 2020) "Io spero di essere il primo a vaccinarmi appena inizierà la fase 1. Io sono un medico e i medici devono dare l'esempio. Un medico che rifiuta la vaccinazione non è degno di questo mestiere". Parole dure quelle utilizzate dall'assessore alla Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, nella giornata che dà il via alla campagna di vaccinazione in tutta Europa. Lopalco ha detto di augurarsi come "tutti gli operatori sanitari chiamati a vaccinarsi rispondano a questo appello" e che "dobbiamo porre questa muraglia contro il virus che si chiama vaccinazione", ha aggiunto.

