Lombardia, 466 positivi, 49 morti Bergamo, sono 17 i nuovi casi (Di domenica 27 dicembre 2020) Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-38): ecco i dati incoraggianti di Regione Lombardia di domenica 27 dicembre. A fronte di 4.901 tamponi effettuati sono 466 i nuovi positivi (9,5%). I guariti/dimessi sono 712.

Nelle ultime ventiquattro ore invece sono stati 7.798 i guariti, contro i 9.089 di ieri. In Lombardia oggi i nuovi positivi sono 466 e i tamponi processati 4.901. Ieri erano stati 1.606 con 15.337 ...

Covid: meno di 9 mila positivi,ma tasso sale ancora al 14,8%

Le regioni che registrano il maggior numero di tamponi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono Veneto 3.337, Emilia Romagna 1.283, Lazio 977, Sicilia 682, ...

Nelle ultime ventiquattro ore invece sono stati 7.798 i guariti, contro i 9.089 di ieri. In Lombardia oggi i nuovi positivi sono 466 e i tamponi processati 4.901. Ieri erano stati 1.606 con 15.337 ...Le regioni che registrano il maggior numero di tamponi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono Veneto 3.337, Emilia Romagna 1.283, Lazio 977, Sicilia 682, ...